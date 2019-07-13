Москва, 13 июля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 13 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Так, по состоянию на 17:52 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны девять рейсов, ещё семь отменены; в аэропорту «Внуково» задержаны одиннадцать рейсов; в Шереметьево задержаны 14 рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы пока не сообщаются.