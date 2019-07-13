Москва, 13 июля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Специалист сомнологического центра Университетской клинической больницы №1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал о нормальной продолжительности сна человека и о том, к каким проблемам со здоровьем ведет нарушение сна. Об этом 13 июля он сообщил в беседе RT на русском.

Николай Сверчков. Спящая девушка. 1853

«В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы», — отметил врач-сомнолог.

Однако, следует учитывать индивидуальные особенности организма. Так, Пальман разделил людей на две категории: «короткоспящие», к ним относятся те, которым достаточно для восстановления психо-эмоционального и физического состояния на несколько часов меньше нормы, и «длинноспящие», которым необходима продолжительность сна на несколько часов больше нормы.

Специалист подчеркнул, что симптомами физических или психологических проблем может служить постоянное чувство сонливости, при условии, если человек спит необходимое количество времени и при этом не высыпается .

«Это уже гиперсомния — избыточная сонливость. Это не норма. Это может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна. Надо консультироваться с доктором и решать, что это за проблемы и как их исправлять», — отметил Пальман.

Врач также прокомментировал ситуацию недостатка времени на сон во время рабочих дней недели, которую можно компенсировать более продолжительным сном в выходные дни, но, подчеркнул он, это не должно носить регулярный характер. Так как дефицит сна все равно будет сказываться на умственных функциях человека.

Напомним, ученые по всему миру занимаются проблемами исследования сна, так как от качества сна и его продолжительности зависит работоспособность человека, его психическое, умственное и физическое здоровье. Так, ранее, американские ученые определили, что самой худшей позой является сон на животе, так как он ведет к развитию проблем с сосудами шеи.