Анкара, 13 июля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик напомнил о том, что споры относительно покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 продолжаются, и заявил: «Это объективная потребность Турции в сфере безопасности и обороны». По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Омер Челик подчеркнул: «Восточное Средиземноморье полностью перекрыто кораблями всех стран. Если вы посмотрите на присутствие различных стран в этом регионе, своего рода карту военного присутствия, то увидите, что здесь представлена почти вся планета. Видно, что происходит в Ливии, Сирии и Ираке, поэтому с этой точки зрения ясно, какова потребность Турции в системах ПВО». Политик продолжил: «Конечно, очень хотелось бы, чтобы наши союзники по НАТО быстрее и эффективнее удовлетворили эту нашу потребность, однако они так не посчитали, поэтому Турция и приняла решение по С-400. Конечно, мы желаем поддерживать позитивные отношения с союзниками, но до сих пор мы не можем сказать о каких-то удовлетворительных подвижках в этом направлении».