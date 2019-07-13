Суд Гагаузии признал итоги выборов башкана: победила Влах
Комрат, Молдавия, 13 июля, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Апелляционная палата Комрата признала действительными результаты прошедших 30 июня выборов башкана (главы) Гагаузии. Как передает ИА REGNUM, по официальным данным Ирина Влах одержала победу, набрав 92% голосов.
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Ирина Влах
Суд отклонил жалобу бывшего соперника Влах Сергея Чимпоеша, требовавшего аннулировать результаты голосования из-за нарушений. Решение Апелляционной палаты Комрата он намерен оспорить в Высшей судебной палате.