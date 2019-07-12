Россельхознадзор объяснил, от чего массово гибнут пчелы в России
Москва, 12 июля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) связывает массовую гибель пчёл в российских регионах с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей. Соответствующее заявление сделала сегодня, 12 июля, пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Она заявила, что Россельхознадзор фиксирует, что с каждым годом ситуация с массовой гибелью пчёл в России постоянно ухудшается. Иными словами, пчел гибнет всё больше и больше и на всё большей площади.
Также Мелано констатировала, что за последние восемь лет в России вообще никто не контролирует производство, хранение, реализацию и применение пестицидов и агрохимикатов.
Чиновница напомнила, что в 2011 году у Россельхознадзора были в полном объеме изъяты полномочия по надзору в сфере оборота пестицидов и агрохимикатов. Инициатором этого выступило Министерство экономического развития.
Что касается массовой гибели пчел, то она наблюдается именно из-за бесконтрольного использования пестицидов при обработке полей.