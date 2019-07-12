Тбилиси, 12 июля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Акцию протеста устроили виноделы у Гомборского перевала (край Кахети, Грузия) после оскорбительного высказывания гендиректора «Рустави 2» Николоза Гварамии о грузинском вине, передает 12 июля Imedi.

Виноградник

На митинг в знак протеста против заявлений Гварамии вышли десятки человек. Они на тридцать минут перекрыли дорогу и пообещали продолжить свою акцию уже рядом со зданием «Рустави 2».

Виноделы потребовали от главы оппозиционного телеканала извинений. Комментируя происходящее, Александр Хуцишвили, участник протестов, сказал:

«Он оскорбил своей бранью всю Грузию».

Напомним, виноделов оскорбили слова Гварамии о том, что ему, мягко говоря, наплевать как на грузинские вина, так и на минеральные воды «Набеглави» и «Боржоми». Поводом к выпаду Гварамии стали слова президента РФ Владимира Путина о том, что не нужно спешить с санкциями в отношении Грузии из-за нецензурного антироссийского выступления ведущего «Рустави 2» Геоpгия Габунии.