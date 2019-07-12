Москва, 12 июля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Четырёхлетний марафон подходит к финишу, началось оглашение приговора.

Елена Колмыкова В зале суда

Крупные предприниматели, никогда не имевшие проблем с законом попадают за решётку по «выдуманному» обвинению. Это не аннотация к остросюжетному роману. Жизнь создаёт сюжеты более трагичные, чем самые талантливые писатели. Героями одного из таких стали пятеро белгородских предпринимателей, оказавшихся в заложниках «взаимного покровительства» судебной системы.

Предыстория этого дела такова: 29 июня 2015 года под сомнительным предлогом был задержан бывший гендиректор белгородского филиала МРСК, генеральный директор ООО «АльтЭнерго» Виктор Филатов и ещё четверо белгородских предпринимателей: Станислав Милькин, Александр Пивоваров, Алексей Зеленский, Павел Тищенко. Всех задержанных сразу поместили в СИЗО, несмотря на то, что никто из них ранее не имел никаких проблем с законом, характеризовался с положительной стороны, имели семьи и детей. С тех пор уже более четырёх лет граждане не покидают стен изолятора.

Сейчас дело подошло к своей кульминации — 11 июля в Мещанском районном суде Москвы начали зачитывать приговор. Однако озвучить своё решение в тот же день судья не успел. Александр Пивоваров за годы нахождения в тяжелейших условиях СИЗО приобрёл целый букет заболеваний, включая сахарный диабет. Скорая, прибывшая в суд, констатировала тяжёлое состояние подсудимого, из-за чего процесс перенесли на 15 июля.

Елена Колмыкова В зале суда

По мнению главы Ассоциации защиты бизнеса Александра Хуруджи, подсудимые фактически стали заложниками сложившейся практики — любой последующий суд, отменив арест подсудимых, поставит под сомнение компетенцию своего коллеги, который это решение принял.

«Все связано с той проблемой, про которую говорил президент России Владимир Путин. Всё дело в аресте. Когда происходит арест (заключение под стражу) судья связан с ранее принятыми решениями и в случае вынесения даже совсем явного по всем статьям оправдательного приговора, сразу встанет вопрос права на реабилитацию за потерянные годы жизни, здоровье, расходы, бизнес. Такое стараются не допускать. Мы сравнивали с мировой практикой. В мире статистика похожая, если человека отпускают под залог, он приходит в суд своими ногами и уходит оттуда своими ногами. Даже в случае обвинительного приговора он, как правило получает меньший срок, потому что судья без оглядки может выносить объективное решение. Дело во взаимном покровительстве внутри системы», — отметил правозащитник.

Возможно именно из-за такой профессиональной «солидарности» пятеро белгородских энергетиков уже четыре года пребывают в ужасных условиях СИЗО. О том, какое отношение им приходится испытывать все эти годы, красочно говорит инцидент, произошедший 11 июля во время оглашения приговора. Так, сторона защиты потребовала, чтобы с подсудимых, которые находятся в «клетке» и не представляют угрозы, сняли наручники. Адвокаты отметили, что подобные действия незаконные. Однако стражи порядка, которые конвоировали подсудимых, отказались выполнять законную просьбу защитников. Тогда сторона защиты попросила у суда поручить отдать такое распоряжение. Судья ответила «суд объявляет перерыв до наведения порядка» и покинула зал. Вернувшись минут через 5−7 судья продолжила зачитывать приговор. Подсудимые тем временем так и остались скованными по рукам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Что ждет белгородских энергетиков дальше станет ясно в ближайшее время. Хуруджи, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, выразил надежду, что судья примет справедливое и законное решение.

«С самого начала и четыре года я отстаивал и буду отстаивать до конца точку зрения, что никаких доказательств вины Филатова и остальных фигурантов по делу не имеется. На что нужно обратить внимание: все ходатайства защиты о назначении бухгалтерских экспертиз, бухгалтерских расчётов убытка причинённого фигурантами, следователями отклонены, в деле они полностью отсутствуют в судебном заседании защита представила шесть заключений специалистов высочайшего класса, в частности, заключение Высшей школы экономики, специалистов финансово-экономической деятельности, которые чётко и ясно заявили в судебном заседании о том, что никакого убытка филиалов «Курскэнерго» не значится ни в одном бухгалтерском документе. Они расписались, что несут ответственность за дачу ложных показаний. Свидетели защиты чётко заявили, что Филатов не имеет никакого отношения к филиалу «Курскэнерго», что он в эти годы являлся гендиректором «Белгородэнерго». Каждый договор, заключённый Филатовым, следователь просмотрел каждую бумажку, каждый документ и не смог найти ничего предосудительного в этих документах», — отметил в свою очередь адвокат Вячеслав Цымбал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По мнению юриста, озвученная судьёй часть приговора даёт надежду, что подсудимых могут признать невиновными в создании преступного сообщества и участии в нём.

«Надо дождаться, пока будет озвучен приговор, уточнены детали. Когда защита представила свой материал и наступила стадия реплик, поднимается прокурор и говорит: у меня возражений не имеется. Когда дали мне слово я заявляю суду: ваша честь, обратите внимание, на протяжении долгого времени защита представила объемный большой материал, заключения специалистов, приложение к этим документам, протоколы допроса специалистов, допросили свидетелей, у прокурора нет никаких возражений в реплике, что эти заключения в чём-то неправильные, что специалисты ошибаются или прокуратура не может принять эти заключения. Получается, нет возражений со стороны прокуратуры, и документы, представленные защитой, значит, весь этот материал должен быть принят судом, и весь этот материал подтверждает невиновность обвиняемых», — сказал адвокат.

Общественные деятели и адвокаты белгородских энергетиков считают, что обвинение в организации преступного сообщества является надуманным, как и само дело, возбужденное в отношении Филатова. Адвокаты указывают на отсутствие оснований для применения в деле статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Юристы отмечают, что отсутствие преступления доказать предельно просто. Ведь услуги по аутсорсингу оказывались по рыночной цене, все работы были исполнены качественно и в срок. Поэтому считать договоры в полном объёме растратой просто абсурдно. Аналогичного мнения придерживаются общественные деятели и просто не равнодушные граждане. В день приговора 11 июля они пришли поддержать энергетиков, которые, по их мнению, были незаконно подвержены уголовному преследованию. С раннего утра, еще за пару часов до начала процесса, вокруг здания Мещанского районного суда Москвы проходили одиночные пикеты в поддержку подсудимых. Коридор же у входа в зал суда, где оглашали приговор, был заполнен неравнодушными гражданами, которые пришли поддержать обвиняемых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Игнорирование судом законных требований привело к тому, что дело белгородских энергетиков приобрело широкий общественный резонанс. В защиту фигурантов выступил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов, который доказывал, что обвинение является «выдуманным». Эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», сопредседателем которого является Титов, изучив материалы дела пришли к однозначному выводу, что «в деле Филатова нет уголовной составляющей, отношения находятся в гражданско-правовой плоскости. 210 статья применена бездоказательно, исключительно для продления ареста». Более того, дело Титова легло в основу отдельных пунктов доклада омбудсмена, который был представлен президенту России Владимиру Путину. В документе конкретные примеры из дела белгородских энергетиков рассматривались как проблемы, свидетельствующие о давлении на бизнес.

Ещё больший общественный резонанс дело приобрело после того, как решения судов о продлении ареста предпринимателям было обжаловано в Европейском суде по правам человека. В итоге 21 февраля 2019 года Европейский суд по правам человека признал, что права Филатова были нарушены, установив, что суд чрезмерно продолжительно пересматривал его содержания под стражей, а также признал нарушениями решения Басманного районного суда, Московского городского суда, Мещанского районного суда и Верховного суда РФ о содержании под стражей и рассмотрение судами апелляций. На основании этого 19 июня 2019 года президиум Верховного суда России отменил решения нижестоящих судов об избрании и продлении меры пресечения Филатову. Однако решение суда о продлении ареста, вынесенное после постановления ЕСПЧ и не вошедшее в жалобу, было оставлено в силе.