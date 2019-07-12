Санкт-Петербург, 12 июля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Банк России с 12 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «21 ВЕК», зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Как сообщает регулятор, лицензия отозвана в связи с невыполнением организацией требований федерального закона «О банках и банковской деятельности». В частности, кредитная организация не достигла на 1 июля 2019 года минимального размера собственных средств (капитала).

ООО «21 ВЕК» было зарегистрировано Банком России 26 февраля 1997 года, адрес регистрации — Санкт-Петербург, Песочная набережная, дом 40, литера А. Уставный капитал организации составляет 5,3 млн рублей. Компания принадлежит нескольким частным лицам. Она не участвует в системе страхования вкладов.