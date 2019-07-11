Москва, 11 июля, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Раскол между западной и восточной частями Украины, ощутимый во время президентской кампании, сейчас ещё больше увеличивается, заявил российский политолог Андрей Суздальцев 11 июля на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский

По мнению политолога, результаты предстоящих парламентских выборов на Украине в конечном итоге «никого не удовлетворят».

«Ситуация всё больше будет уходить во внутренние проблемы, — спрогнозировал Суздальцев. — Это не удовлетворит Запад, не удовлетворит Вашингтон, потому что они видят новую Украину совершенно другой, как инструмент давления на Россию».

Как заявил Суздальцев, президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя очень осторожно, «постоянно от чего-то уклоняется» и «пытается не спровоцировать политические силы», что многих возмущает, в том числе и Москву.