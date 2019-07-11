Москва, 11 июля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Статус ветерана боевых действий предложили распространить на жителей Чечни, участвовавших в боевых действиях против террористических организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому расширяется перечень лиц, наделенных статусом ветеранов боевых действий, расширяется. В него включаются оказывавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан и принимавших непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны республики.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Магомед Селимханов («Единая Россия») обратил внимание на участие в этих операциях и жителей Чечни.

«Не секрет, что все эти события были очень тяжелыми для всей России, в том числе и для народа Чеченской Республики… Ко второму чтению от Чеченской Республики мы подготовили соответствующие поправки в отношении добровольцев Чеченской Республики, которые тоже непосредственно принимали участие в отражении международных террористов», — сообщил Селимханов.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов (ЛДПР) заверил, что все предложения будут внимательным образом обсуждаться на заседании комитета при подготовке законопроекта ко второму чтению.

«Мы в обязательном порядке в соответствии с регламентом рассмотрим… Тема постоянно находится в поле зрения комитета. Мы с участием правительства, авторов законопроекта, авторов поправок на заседании комитета в открытом режиме все поправки рассмотрим», — заверил глава профильного комитета Госдумы.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район республики. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители-ополченцы.

Отметим, что «Единая Россия» предлагает поправками ко второму чтению закрепить за ополченцами, которые получат статус ветеранов боевых действий, материальные льготы, а не только социальные.

Согласно принятому единогласно в первом чтении законопроекту ветераны смогут воспользоваться преимущественным правом при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы. Также они смогут воспользоваться ежегодным отпуском в удобное для них время.