Киев, 11 июля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал «очень циничным». Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин 10 июля в интервью телеканалу «Громадське».

Whitehouse.gov Павел Климкин

Климкин отметил, что за последние годы главы внешнеполитических ведомств России и Украины встречались дважды, в рамках переговоров в Нормандском формате. На встречах обсуждались вопросы Донбасса и Крыма, а также возможное освобождение заключённых.

«С позиции его знаний и опыта — это человек, который очень много знает и прошёл много переговоров. Я считаю, что он стал очень циничным. Или он позволил себе стать очень циничным», — рассказал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести саммит в Минске, касательно ситуации в Донбассе. Он отметил, что такие предложения следует делать не в социальных сетях, а передавать по дипломатическим каналам, подчеркнув готовность рассматривать конкретные предложения Украины, касающиеся выполнения ею Минских соглашений.

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