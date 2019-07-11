Улан-Удэ, 11 июля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Власти столицы Бурятии Улан-Удэ обжалуют решение Верховного суда, постановившего предоставить квартиру женщине, простоявшей в очереди 54 года. О решении суда сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Выяснилось, что 88-летняя ветеран тыла Зинаида Дружинина стояла в очереди на улучшение жилищных условий с декабря 1964 года. С тех пор она проживает в неблагоустроенном доме в 30 квадратов, который старше её самой. До получения положенной квартиры спустя полвека оставался небольшой шаг — в настоящее время она значится в очереди под номером 2, однако…

«Однако администрацией г. Улан-Удэ гражданке отказано в предоставлении жилого помещения, ссылаясь на отсутствие у неё статуса «малоимущая», — сообщили в прокуратуре.

Хотя, как отметили в надзорном органе, жилищным кодексом РСФСР, действовавшим до 1 марта 2005 года, не требовалось признания лиц малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье.

Прокуратура предъявила иск к администрации города с требованием признать права Зинаиды Дружининой и предоставить жилье в течение трёх месяцев. Решением Советского районного суда Улан-Удэ требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Позже апелляционным определением Верховный суд оставил решение без изменения.

Несмотря на это, власти бурятской столицы всё ещё полны решимости защитить муниципальные средства от посягательств пенсионерки, прокуратуры и Верховного суда. Как сообщает телеканал «Ариг Ус», чиновники намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

«Мы в любом случае будем обжаловать, потому что вопрос о предоставлении жилых помещений категориям, которые не предусмотрены законодательством, это всё-таки должностной проступок. Но, поскольку решение Верховного суда есть, в законную силу оно будет исполняться в установленном порядке», — передает телеканал слова председателя правового комитета администрации Улан-Удэ Даримы Дондуковой.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аналогичном случае в Сахалинской области, где ветерана Великой Отечественной войны и труда чиновники довели до реанимации, но благоустроенного жилья так и не дали.

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