Ветерана войны на Сахалине довели до реанимации, но жилья не дали

Южно-Сахалинск, , 11:53 — REGNUM На Сахалине ветерана Великой Отечественной войны, вдову ленинградского блокадника и ветерана труда, проживающую в ветхом жилфонде с печным отоплением и корытом вместо ванны, довели до реанимации, но благоустроенного жилья так и не дали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мария Ивановна Адамович проживает вместе с дочерью Ириной Лисиной в неблагоустроенном доме в селе Ясном Тымовского района. В доме нет туалета, нет ванной, отопление — печное. Чтобы помыться, женщины используют оцинкованное корыто.

Ветеран Великой Отечественной войны, вдова блокадника Ленинграда и ветеран труда Мария Ивановна всю жизнь проработала на очень тяжелых производствах — работала и сучкорубом на лесозаготовках, и кочегаром. Где нужны были в трудное время рабочие руки — там и работала.

По мнению дочери ветерана, Ирины Лисовой, право на благоустроенное жилье её мама более чем заслужила. Но все попытки получить такое жильё на протяжении очень долгого времени ни к чему не привели.

Тогда женщина обратилась в редакцию сахалинского ИА «Сахалин. Инфо», журналисты которого обратились к чиновникам и выяснили, что ветерану для получения жилья необходимо получить инвалидность.

Мария Ивановна прошла обследование, ей дали I группу инвалидности. Дочь понесла справку в соцзащиту, но — опять отказали.

«Они начали меня мучить, говорить, что мы не малоимущие. Я и не говорила, что мы малоимущие никогда. Мама хорошую пенсию получает, я работаю и тоже пенсию получаю. Но нам-то говорили, что как только появится справка об инвалидности — сразу дадут жильё», — рассказала дочь ветерана.

Женщина пошла к начальнику соцзащиты Тымовского района. Та тоже удивилась — «при чем тут малоимущие»?

Но это было, как выяснилось, только начало всех мучений. После того как история получила огласку, в дом к ветерану и её дочери буквально зачастили «гости» — и прокуратура, и соцзащита, и комитет по управлению имуществом, и представители районного собрания депутатов.

«Представитель прокуратуры просила маму признаться в том, что это я, её дочь, заставляю её добиваться предоставления благоустроенного жилья!» — рассказала Ирина Лисова.

От всех переживаний бабушка сильно заболела. Её парализовало, у неё пропала речь. Пришлось везти в больницу, в Тымовское. Там её поместили в реанимацию. Сейчас из реанимации Марию Ивановну перевели в обычную палату. Но речь к ней так и не вернулась.

«Днём сестра моя с мамой сидит, ночью я. Одну её не оставляем. Такое ощущение, что все ждут, когда мама умрет. Государство ждёт, когда она умрёт. Тянут и тянут резину. Опять предлагают временное жильё», — рассказала Ирина Лисова.

Аналогичное предложение — о временном жилье — ветеран уже получала в марте 2019 года от сахалинских чиновников.

В марте министр социальной защиты области Елена Касьянова комментировала ситуацию так:

«Бабушка — участник трудового фронта. А мы покупаем квартиры только участникам Великой Отечественной войны и их вдовам. Но с января 2017 года мы приняли закон, согласно которому мы предоставляем единовременную денежную компенсацию на улучшение жилищных условий участникам трудового фронта, если они являются инвалидами и состоят на учете нуждающихся. Эта бабушка не имеет инвалидности и не состоит на учёте. Сейчас мы помогаем ей в вопросе получения инвалидности. Как только бабушка получит квартиру, мы об этом сообщим».

Однако уже заканчивается май, а ситуация у бабушки-ветерана стала только хуже. Инвалидность зато у неё теперь есть. Такие мытарства не каждый молодой и здоровый выдержит.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в канун Дня Победы простой народ через соцсети собрал деньги на диван для ветерана Великой Отечественной войны: бабушке было не на чем спать, старый диван совсем рассыпался.