Иерусалим, 12 июля, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Высокую оценку действиям российских силовиков дал глава Моссада Йоси Коэн. По его мнению, связь между израильскими и российскими коллегами установилась настолько плодотворная, что найти общий язык получается даже тогда, когда взгляды расходятся. Что еще сказал в своей первой общедоступной речи главный разведчик Израиля и на каком фоне, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Моссад

Слова Коэна, подчеркнувшего улучшение климата на сближение между Кремлём и Иерусалимом, звучат в одной тональности с заявлениями других высокопоставленных лиц Израиля, которые подтверждают: работа с Россией — эффективна, российские партнеры — надежны, Россия и Израиль научились справляться с кризисами через переговоры ведущих специалистов с обеих сторон.

В качестве стратегической задачи своего ведомства Коэн назвал, помимо ожидаемого срыва планов противника, выявление потенциальных партнёров для мира на Ближнем Востоке. При том, что главным союзником Израиля остаются США, никогда, по мнению Коэна, у Израиля не было настолько хороших отношений одновременно с США и Россией, что повышает шанс на примирение с арабским миром. А если Моссад сумеет приумножить в арабском мире такие голоса, как голос министра иностранных дел Бахрейна, заявившего, что Израиль пришел в регион навсегда, и надо этот факт принять, то ведомство Коэна прославит себя в качестве миротворцев. Хотя, конечно, важное слово здесь — «если».

Почему же переговоры о мире с арабскими странами лучше вести Моссаду, а не внешнеполитическому ведомству? Читайте в статье Авигдора Эскина «Говорит Моссад: о России и США».