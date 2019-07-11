Москва, 11 июля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Российское отделение Greenpeace выступило с заявлением по поводу планов строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы у могильника радиоактивных отходов, сообщает 11 июля корреспондент ИА REGNUM, в распоряжении которого оказался проект заявления.

Mos.ru Задел под транспортную развязку Юго-Восточной хорды

Greenpeace и представители общественности взяли пробы почвы у Московского завода полиметаллов (входит в структуру «Росатома») близ железнодорожной платформы «Москворечье», где планируется строительство участка Юго-Восточной хорды. Анализ проб провели специалисты кафедры радиохимии химического факультета МГУ.

«Всего было отобрано четыре пробы, которые могут быть переданы в другие лаборатории», — заявили в российском отделении организации.

Анализ проб почвы подтвердил, что грунт относится к категории радиоактивных отходов. При строительстве ЮВХ на этом участке, заключают специалисты, радиоактивные отходы могут попасть в окружающую среду.

«Гамма-спектрометрия и жидкостная экстракция выявили значительную удельную активность альфа-активных радионуклидов радия-226 (до 8,2 кБк/кг) и тория-232 (2,7 кБк/кг), а также урана-238 (1 кБк/кг). Это в 11,9 раз больше, чем необходимо, чтобы согласно российскому законодательству отнести грунт к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов (1 кБк/кг). При попадании альфа-радионуклидов в организм человека с дыханием и пищей происходит внутреннее облучение, которое повышает риски онкологических заболеваний. Строительные работы на этой территории могут привести к подвижкам грунта, обнажению радиоактивных отходов, их вымыванию, выветриванию», — сообщили в Greenpeace.

В распоряжении ИА REGNUM есть также копия заключения лаборатории.

Российское отделение Greenpeace потребовало у мэрии Москвы и «Росатома» отметить очаги радиоактивного загрязнения знаками «радиационная опасность»; ограничить доступ на опасную территорию, в частности восстановить забор от завода полиметаллов к Москве-реке; отобрать в присутствии представителей общественности и проанализировать образцы загрязнённого грунта, установить, к какой категории радиоактивных отходов он относится.

Кроме того, экологи требуют установить санитарно-защитную зону и зону наблюдения выявленного могильника, а также создать программу рекультивации объекта, в том числе полного удаления или изоляции загрязнённого грунта.

Также Greenpeace требует «не допустить проведения строительных работ близ очагов радиоактивного загрязнения».