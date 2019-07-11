Кушва, Свердловская область, 11 июля, 2019, 05:49 — ИА Регнум. В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Исаак Левитан. Буря. Дождь. 1899

10 июля на город обрушились сильный дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду. Оказались повалены шесть деревьев. В посёлках Дачный и Южный нарушено газо‑ и электроснабжение.

Электричество пропало в 274 частных домах, а газ — в 28. В этих домах живут 442 человека, в том числе 43 ребёнка.

Идёт устранение последствий разгула стихии.