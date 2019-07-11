Нижний Новгород, 11 июля, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Самая высокая среднерыночная стоимость квадратного метра на третий квартал 2019 года утверждена Минстроем РФ в Поволжье для Татарии — 50 165 рублей, а самая низкая для Саратовской области — 30 тыс. рублей. Данный показатель используется для расчёта размера социальных выплат для всех категорий россиян, перед которыми у федерального центра имеются обязательства по обеспечению жильём. Приказ министерства вступит в силу с 16 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, приказ Минстроя РФ, которым утверждается норматив стоимости 1 кв. м общей жилой площади в целом по России на второе полугодие 2019 года, вступает в силу также с 16 июля 2019 года. Показатель составляет 45 133 рубля (в первом полугодие 2019 года — 43 374 рубля). Тем же документом утверждён показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м метра общей жилой площади по регионам РФ на третий квартал 2019 года.

Для Татарии, для которой утверждён самый высокий показатель среднерыночной цены, относительно данных за второй квартал 2019 года его существенно нарастили — с 46 170 рублей. А вот для лидера второго квартала — Нижегородской области — он остался на прежнем уровне — 49 440 рублей. После Татарии и Нижегородской области, самые высокие цены установлены для Пермского края — 43 234 рубля против 41 061 рубля в прошлом квартале, Башкирии — 41 996 рублей против 41 255 рубля, Мордовии — 39 499 рублей (не менялся с прошлого квартала). В списке «середняков» Удмуртия — 37 469 рублей (показатель не менялся относительно второго квартала), Самарская область, где также остался прежний показатель 36 674 рубля, Пензенская область — 35 628 рублей против 35 003 рубля, Ульяновская область — 35 544 рубля против 32 698 рублей, Кировская область — 34 876 рублей (показатель не менялся) и Оренбургская область, где также будет прежний показатель 34 410 рублей и Чувашия — 34 144 рубля против 34 032 рубля.

Среди тех, где самый невысокий в ПФО показатель среднерыночной цены для расчёта соцвыплат, Саратовская область — 30 тыс. рублей и Марий Эл — 33 057 рублей. В обоих регионах показатель не менялся с прошлого квартала.