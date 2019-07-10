* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 июля, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Конец самой долгой войны в истории США со вчерашнего дня стал казаться немного ближе, пишет сегодня, 10 июля, испанское издание La Vanguardia. Дональд Трамп хочет, чтобы его войска были дома до старта американской предвыборной кампании, через 18 лет после начала вторжения в Афганистан. Государственный секретарь Майк Помпео уже назначил срок для заключения возможного соглашения — до 1 сентября.

ISAF Public Affairs Афганские боевики

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почувствовали, что для них это хорошая возможность: война складывается в их пользу, и они, по-видимому, готовы посодействовать достойному уходу американцев, считает испанское СМИ. Этот уход будет сопровождаться обязательством, которое возьмет на себя самопровозглашенный Исламский эмират Афганистан (он снова завладеет более чем половиной страны) — никогда больше не становиться убежищем для террористов.

Толчок в эту сторону произошел в Дохе, столице Катара, где во вторник, 9 июля, завершился седьмой раунд переговоров, на которых дипломатический представитель США афганского происхождения Залмай Халилзад встретился лицом к лицу со своими талибскими (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коллегами. Встреча произошла через день после заключения не менее значимого соглашения между десятком посланников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 60 представителями афганского гражданского общества. Кроме того, что они приступили к разработке плана по установлению мира, стороны договорились с этого момента избегать убийства гражданских лиц, а также уважать неприкосновенность рынков и публичных зданий, таких как мечети и медресе. В прошлом году война унесла жизни примерно 4 тысяч мирных жителей.

Желание сократить до нуля количество невинных жертв появилось всего через два дня после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали автомобиль в Газни, что привело к смерти 15 человек, среди которых были дети. По словам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они преследовали военную цель. На следующий день ответный удар правительственной авиации Кабула погубил семь человек.

Хотя на встрече в Дохе присутствовали лица, приближенные к президенту Афганистана Ашрафу Гани, они участвовали в переговорах от своего имени. Это продолжает быть необсуждаемым условием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые с самого начала отказывались иметь дело с тем, что они называют «марионеточным правительством Кабула».

Этот отказ вплоть до текущего момента оставался одним из главных препятствий на пути к мирному соглашению. Но похоже, что для Вашингтона он уже таковым не является, отмечает La Vanguardia. По мере того, как Трамп приближается к концу своего президентского срока, уменьшается и его готовность сделать пребывание американских войск в Кабуле постоянным — против чего однозначно выступают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

* Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ.