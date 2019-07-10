Сухум, 10 июля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Почти 100 двусторонних ротных тактических учений проведут до сентября соединения российского Южного военного округа, дислоцированные в Абхазии, Южной Осетии, а также в Армении и Крыму, сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

Минобороны России Военнослужащие российской военной базы в Абхазии

В рамках учений будут отрабатываться тактические действия и маневры в наступлении и обороне, с выполнением задач в населенных пунктах, на различных ландшафтах местности, в том числе в горах, в разное время суток. Ежедневно будет использоваться более 20 самолетов и вертолетов. «Особенностью подготовки этого года станет обязательное совершение маршей на технике в составе подразделений на расстояние более 50 километров», — добавил Астафьев.

Подготовка и проведение ротных тактических учений в войсках Южного округа начнется в конце июля.