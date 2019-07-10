Белгород, 10 июля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Предложение немецкого журналиста — верх непрофессионализма, этот человек не имеет никакого права указывать, что и где сносить, заявила корреспонденту ИА REGNUM 10 июля директор ФГБУК «Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» Наталья Овчарова, комментируя заявление сотрудника DieWelt о необходимости снести памятник погибшим в танковом сражении под Прохоровкой.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Мемориальная звонница на Прохоровском поле

«Мы возмущены этим заявлением. Здесь в музее выбиты имена 10 070 человек, которые по документам участвовали в сражении в Курской битве. Как их можно забыть?» — говорит Наталья Овчарова.

Особенно неприятно, сожалеет собеседница ИА REGNUM, что это происходит именно в памятные дни Курской битвы. В Белгородскую область сейчас приезжают делегации ветеранов из разных регионов страны и заявление немецкого журналиста безнравственно и подло, говорит Наталья Овчарова.

Прохоровское сражение, которое вошло во все учебники истории Второй мировой войны, развивалось на южном фасе Курской дуги с 10 по 16 июля 1943 года. Ныне в Прохоровском районе Белгородской области работают музей «Третье ратное поле России», музей бронетанковой техники и музей-заповедник «Прохоровское поле», где и установлена мемориальная звонница, основной памятник комплекса. Колокольня состоит из четырех белокаменных пилонов, олицетворяющих четыре года войны. Автор памятника — скульптор Вячеслав Клыков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист DieWelt Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела издания, заявил, что памятник погибшим в бою под Прохоровкой нужно снести. Он утверждает, что на этом месте якобы не было большого танкового сражения и победы Красной армии над войсками нацистов.