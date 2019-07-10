Абакан, 10 июля, 2019, 13:44 — ИА Регнум. В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту схода десяти вагонов с углём на перегоне ст. Казановская — ст. Аскиз. Об этом ИА REGNUM 10 июля сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Сход вагонов

Уточняется, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба»).

По предварительным данным, днем 9 июля на 83 км перегона ст. Казановская — ст. Аскиз у грузового поезда сработали автотормоза. Поезд остановился. При осмотре выяснилось, что десять хвостовых вагонов с углём отцепились от основного состава и сошли с железнодорожного пути. В результате были повреждены габариты пути и сошедшие с пути вагоны. Никто не пострадал, вред окружающей среде не причинён, подчеркнули в ведомстве.

Из-за повреждения габаритов пути на данном участке движение пассажирских и грузовых поездов не осуществлялось. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов шести грузовых вагонов. В результате происшествия железной дороге, собственникам вагонов и груза был причинён крупный ущерб.

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