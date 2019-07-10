Будапешт, 10 июля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк показал лучший результат сезона в мире. Он взял планку на высоте 2,33 метра.

Прыжки в высоту

Благодаря этому результату Иванюк стал победителем международного турнира «Мемориал Иштвана Дьюлаи», который проходит в Венгрии.

Второе место занял украинский спортсмен Андрей Проценко (2,28 метра). Замкнул тройку Мэтью Саве из Кении, результат которого составил также 2,28 метра при большем количестве попыток.

Отметим, что Иванюк является бронзовым призёром чемпионата Европы, а также чемпионом Европы среди молодёжи.

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