Богота, 10 июля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Колумбийская партия «Общая революционная альтернативная сила» (бывшая группировка «Революционные вооружённые силы Колумбии», FARC или ФАРК) заявила о существовании в стране плана по ликвидации лидеров бывших повстанцев. Сенатор от партии Хулиан Гальо, более известный под именем Карлос Антонио Лосада, сообщил, что партия намерена подать соответствующий иск в прокуратуру Колумбии.

Руководители Революционных вооружённых сил Колумбии

«Мы заявляем перед колумбийским народом и международным сообществом, что существует план по убийству руководителей партии ФАРК. Завтра в 8:30 мы подадим жалобу в прокуратуру Колумбии», — написал сенатор на своей странице в Twitter 9 июля, добавив видеозапись своего выступления перед прессой.

Накануне в департаменте Каука в течение суток были убиты двое бывших партизан. Таким образом, по данным партии, число убитых членов ФАРК после гаванских мирных соглашений 2016 года превысило 140.

Напомним, повстанцы сложили оружие летом 2016 года и зарегистрировали политическую партию под одноименной аббревиатурой. На парламентских выборах 2018 года партия ФАРК набрала менее 1% голосов, но согласно мирным соглашениям ей было гарантировано по пять мест в каждой палате Конгресса Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля президент Колумбии Иван Дуке объявил о новых мерах по защите бывших партизан, в том числе о создании элитного военного корпуса для расследования угроз в их адрес.