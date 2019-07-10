Москва, 10 июля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Экономика России при нынешней власти будет только хуже, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры международных финансов МГИМО, председатель Русского экономического сообщества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Сомневаюсь, будет ли экономика России лучше при нынешней власти. 99%, что она будет хуже, потому что те решения, которые принимаются, только усугубляют ситуацию», — сказал Катасонов.

По словам эксперта, государством многое делается для того, чтобы «забирать» у населения деньги.

«Сейчас мы это все с вами наблюдаем: так называемая пенсионная реформа, повышение налогов, какие-то платежи, которые не называются налогами. А все это усугубляет ситуацию с платёжеспособным спросом, а экономика не может развиваться, если у людей нет денег. Экономика не может производить товары на склад. Это пример того, что власть какие-то спектакли устраивает, которые усугубляют экономическое положение страны», — заключил экономист.

Профессор также высказался по поводу соглашений, которые планируют подписать на совещании 10 июля правительство и крупнейшие организации с государственным участием — ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ростелеком», «Ростех», «Росатом»:

"Это все очень странно звучит. Государство — акционер в этих компаниях. Акционер принимает решение, даёт команду — это вопросы сугубо корпоративного правления. Мне это напоминает какую-то пиар-акцию. Все это должно проводиться в рабочем режиме, без всякой показухи. Это будни нашей жизни, я не понимаю, зачем из этого делать сенсацию».