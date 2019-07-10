Москва, 10 июля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В ряде регионов России будут улучшены возможности для кредитования малого и среднего предпринимательства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент). 1842

«Мы сейчас увеличиваем возможности, привлекаем банки, чтобы они активнее кредитовали среднее и малое предпринимательство, больше будем субсидировать процентную ставку — с 2,5 увеличим до 3,5. Развиваем микрофинансирование малого бизнеса», — заявил Силуанов.

При этом будет расширена в 2019 году доступность бизнеса к госзакупкам — ожидается, что за год будет закуплено у средних и малых предпринимателей продукции на 3,4 трлн рублей. На 1 июня, объём закупок уже составляет более 1 трлн 200 млрд рублей.

Информацию о мерах поддержки и способах заключения контрактов можно будет получить с помощью портала «Бизнес-навигатор» — инструмента, «которому нет аналогов в мире», отметил Силуанов.

«Для развития микрофинансирования бизнеса мы увеличиваем докапитализацию действующих организаций в целом ряде регионов — Приморский край, Амурская область, Еврейская, Костромская область, Магаданская, Ненецкий автономный округ», — добавил министр.