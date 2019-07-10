Москва, 10 июля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала провокацией антироссийские выступления в Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

По словам Матвиенко, нагнетание антироссийской истерии на руку третьим силам, цель которых разделять и властвовать

Массовые волнения в стране начались через несколько дней после визита в Тбилиси бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера, отметила она.

«Это похоже все на тщательно продуманную инсценированную провокацию и против России, и против Грузии», — заявила Матвиенко.