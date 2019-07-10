Москва, 10 июля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала власти Грузии дать решительный отпор провокаторам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Сегодня хочется сказать гражданам Грузии: не дайте радикалам, русофобам, каким бы то ни было внешним силам отнять у нас наше общее прошлое, наше мирное будущее», — заявила Матвиенко в ходе заседания Совфеда.

«Власти Грузии, считаю, должны быть последовательными и дать решительный отпор разного рода провокаторам, действия которых дискредитируют саму Грузию в глазах международного сообщества», — отметила она.

«Еще один обвал в российско-грузинских отношениях будет на совести не только тех, кто ставит себе такую задачу, но и тех кто не смог предотвратить наихудшего сценария. История им этого не простит», — заключила Матвиенко.