Улан-Удэ, 10 июля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В Бурятии растет недовольство работой мусорного оператора, который приступил здесь к своим обязанностям в апреле 2019 года. На ненадлежащую работу компании «ЭкоАльянс», а также сотрудников детского лагеря обратил внимание глава Торгово-промышленной палаты Бурятии Петр Ертанов.

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«Вечером заехал проведать ребёнка в детский лагерь «Берёзка», расположенный на Верхней Березовке. Лагерь затянут дымом от продуктов горения. Прошёл на территорию лагеря. Оказывается технические работники жгут мусор», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, из-за того, что региональный оператор не вывез мусор, баки оказались переполнены. Работники лагеря, не придумав ничего лучше, начали сжигать его в баках, хотя совсем рядом расположены деревянные хозяйственные постройки, сухая трава, сухие деревья и деревянные корпуса для сотен отдыхающих детей.

«В жару 30 градусов! В полный сухостой! Я даже не знаю, что сказать… Организовал тушение мусора, вызвал (на эмоциях) директора лагеря. У меня нет слов! Одни маты!» — возмутился глава ТПП.

Тем временем в соцсетях сообщают о переполненных мусорных баках в Улан-Удэ. В частности, об этом пишет общественник Дора Хамаганова.

«Мне присылают фото растущего мусорного коллапса в Улан-Удэ… Игорь Шутенков (исполняющий обязанности главы администрации города, — прим. ред.), но ведь есть же нормальный комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Ведь было же чисто у нас в городе?» — пишет она на своей странице.

Напомним, мусорная реформа в республике стартовала с опозданием на три месяца из-за неготовности тарифов за вывоз твердых бытовых отходов. Единый региональный оператор в лице иркутской компании «Экоальянс» приступил к работе с 1 апреля. Вся территория республики поделена на три тарифные зоны, в которых цены за вывоз мусора варьируются от 68 рублей до 64,2 рубля на одного человека в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что мусорный оператор выставил счет за вывоз отходов улан-удэнке, скончавшейся годом ранее. Об этом случае упомянула уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова в качестве примера необоснованных начислений.

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