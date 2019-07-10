Москва, 10 июля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Российский авторынок новых авто в июне 2019 года сохранил пятое место в Европе. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

balsas.it Авторынок

Всего в прошедшем месяце продажи новых машин в РФ составили около 141 тыс. единиц (без учета лёгких развозных коммерческих автомобилей).

Первую строчку европейского авторынка занимает Германия, где за июнь 2019 года было реализовано 325 231 автомобиль, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Вторую строчку занимает французский авторынок. Там было продано 230 967 машин. Это на 8,4% меньше прошлогоднего результата. Тройку лидеров замыкает Великобритания с результатом 223 421 проданная машина (-4,9%).

По информации Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика продаж фиксируется уже четвертый месяц подряд. Такую ситуацию связывают с экономической и политической неопределенностью в стране, а также с ужесточением требований для автомобилей с «грязными» двигателями.

Далее в рейтинге идут Италия (172 тыс. ед.), Россия (141 тыс. ед.) и Испания (131 тыс. ед.)

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