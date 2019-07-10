Иркутск, 10 июля, 2019, 06:58 — ИА Регнум. Иркутская область, терпящая бедствие в результате сильнейшего наводнения, продолжает гореть. По данным регионального правительства, на 10 июля в лесном фонде действует 43 природных пожара общей площадью 19 590 га, в том числе 17 347 га, покрытых лесом. Еще два возгорания на площади 93 га действуют на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе.

wildfire Лесной пожар

По-прежнему внушительной остаётся площадь действующих лесных пожаров, которые решением чрезвычайной комиссии были «закрыты», то есть их решено не тушить по причине труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов. Речь идёт о 47 природных пожарах, охвативших 51 259 га лесных территорий, покрытых лесом.

На этом фоне совсем уж незначительным выглядит число пожаров, ликвидированных за последние сутки, 9 июля. Это девять пожаров общей площадью 5966 га (в том числе 5521 га, покрытых лесом). По два очага находилось в Чунском, Мамско-Чуйском и Усть-Илимском районах, по одному — в Катангском, Киренском и Усть-Удинском районах. Еще один природный пожар площадью 8,7 га ликвидирован в лесах ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Иркутской области в настоящее время действует два режима ЧС. Один связан с масштабным наводнением, постигшим регион с 26 июня. Второй — из-за массовых природных пожаров.

Напомним, по состоянию на 9 июля в регионе образовалось 49 действующих очагов возгораний на площади 56 375 га (в том числе 50 080 га, покрытых лесом), которые были «закрыты» по решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Днём ранее, 8 июля, лесные пожары, которые решено не тушить, бушевали на площади в чуть более 43 000 га.

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