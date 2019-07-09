Иркутск, , 07:58 — REGNUM

В терпящем бедствие от мощнейшего наводнения Приангарье складывается напряжённая обстановка с природными пожарами. Судя по официальной информации, опубликованной сегодня, 9 июля, на сайте иркутского правительства, 49 действующих очагов возгораний на площади 56 375 га (в том числе 50 080 га, покрытых лесом) «закрыто» по решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Хотя накануне, 8 июля, лесные пожары, которые решено не тушить, бушевали на площади в чуть более 43 000 га.

Лесной пожар

Помимо этого, в лесном фонде области действует 36 природных пожаров общей площадью 15 394 га, из которых 13 413 га, покрытых лесом. Ещё два возгорания на площади 88 га действуют на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе.

На этом фоне весьма скромно представляются достижения в тушении возгораний. За 8 июля в регионе было ликвидировано всего 11 пожаров площадью 680,5 га и 412,5 га, покрытых лесом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутскую область пришло с 26 июня. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают более 30 человек. Не обошлось без жертв. Известно о более 20 погибших.

По состоянию на 8 июля в регионе действует не только режим ЧС из-за паводка, но и из-за массовых природных пожаров. Накануне сообщалось, что в регионе действует 51 природный очаг, который не будет потушен из-за труднодоступной местности и удалённого расстояния от населённых пунктов. Речь идёт о площадях в 43 040 га (покрытых лесом), 1488 га (не покрытых лесом) и 3808 нелесных га.

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