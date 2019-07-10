Берлин, 10 июля, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Журналист DieWelt Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник погибшим в бою под Прохоровкой (Белгородская область) нужно снести, потому что в этом месте якобы не было большого танкового сражения и победы Красной армии над войсками нацистов.

Chumakov Andrey Памятник советским солдатам на Прохоровском поле

При этом журналист ссылается на своего соотечественника — военного историка Карла-Хайнца Фризера. Также он пытается доказать свои воззрения при помощи данных архивов.

Он утверждает, что танков Красной армии в сражении участвовало 672, немецких — 186, причём немецких танков якобы было подорвано лишь пять.

Напомним, памятник павшим воинам в мемориальном комплексе «Прохоровское поле» установлен в память погибшим в сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года. Это сражение относят к одному из крупнейших в военной истории с применением бронетанковых сил.