Якутск, 10 июля, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») считает, что в России давно пора менять систему оценки работы следователей и прокуроров, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, процент оправдательных приговоров с каждым годом постоянно снижается.

В суде

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Татьяны Москальковой я в своём выступлении рассказал об уголовном преследовании главы Нюрбинского района Бориса Попова. Считаю, что это политически мотивированное дело началось под давлением бывшего руководства республики. Казалось бы, сейчас дело должно было быть прекращено, так как все юристы, в том числе из судейского сообщества, с которыми я говорил, подтверждают: состава преступления нет. Но добавляют: суд всё равно вынесет обвинительный приговор. Потому что если оправдать невиновного — будут виноваты следователи, прокуроры. Так не принято, это круговая порука». Федот Тумусов «9 июля на заседании фракции с участием уполномоченного по правам человека в РФя в своём выступлении рассказал об уголовном преследовании главы Нюрбинского района. Считаю, что это политически мотивированное дело началось под давлением бывшего руководства республики. Казалось бы, сейчас дело должно было быть прекращено, так как все юристы, в том числе из судейского сообщества, с которыми я говорил, подтверждают: состава преступления нет. Но добавляют: суд всё равно вынесет обвинительный приговор. Потому что если оправдать невиновного — будут виноваты следователи, прокуроры. Так не принято, это круговая порука».

По словам депутата, он в личном разговоре услышал подтверждение своего мнения и от председателям комитета Госдумы по уголовному законодательству Павла Крашенинникова:

«Он признал: да, всё так и есть».

«Из 38 тыс. обращений, которые поступили к уполномоченному по правам человека, большая часть касалась жалоб на незаконные отказы в возбуждении уголовного дела, на длительные сроки содержания под стражей и длительные неэффективные расследования. Люди обращались по этому поводу в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ присудил нашему государству заплатить 770 млн рублей», — отметила в своём докладе Татьяна Москалькова.

Федот Тумусов «Процент оправдательных приговоров постоянно снижается, и федеральный омбудсмен подтвердила это. В 2014 году он был 0,54%, в 2018 стал 0,25%. В два раза за пять лет. При сохранении тенденции уже к 23 году в России оправдательные приговоры исчезнут как класс».

По словам представителя Якутии в Госдуме, Татьяна Москалькова пообещала, что будет в целом заниматься этой проблемой: систему оценки работы следователей и прокуроров необходимо менять. Также она займётся и конкретным делом Бориса Попова.

«А пока нам остаётся надеяться только на справедливое решение суда», — сказал Федот Тумусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу Нюрбинского района Якутии Бориса Попова обвиняют в превышении должностных полномочий — перечислении 20 млн рублей из бюджета подрядчику на строительство школы в селе Кюндядя. Эти средства компания-подрядчик получила заранее в нарушение условий контракта.

Сам Борис Попов утверждает, что возбуждённое в отношении него уголовное дело сфабриковано по заказу экс-главы региона Егора Борисова. Доказательством этого он считает то, что гособвинение отказывается приглашать свидетелей на заседание по его делу.

«Следователь сразу сказал мне: «Признавайся, потому что на тебя есть заказ», — сказал Попов.

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Резонансным оказалось и уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 500 млн рублей, а также лишил права занимать руководящие должности на госслужбе в течение 10 лет. Бывшему градоначальнику по решению суда необходимо возместить ущерб МУП «Дороги Владивостока» в 143 млн рублей.

«Дело Игоря Пушкарёва воспринимается как политическое, а не антикоррупционное. Строгость приговора, а также тот факт, что с политической арены региона на долгие годы убрали самостоятельного, состоятельного и состоявшегося актора, это только подтверждает. Вопросов по итогу остаётся больше, чем ответов. Понятно одно — что политики типа Пушкарёва сейчас не в тренде. Он этого вовремя не понял», — комментировала ИА REGNUM политолог Ольга Кишаковская.