Вашингтон, 10 июля, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Присутствие в Венесуэле российских военных «исчисляется сотнями», заявил американский адмирал Крейг Фоллер, глава Южного командования американской армии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Адмирал заявил, что в Венесуэле военные из России обслуживают российскую военную технику. По его словам, российское присутствие в Боливарианской Республике нужно для проведения комплекса мероприятий, характерных для страны, «поддерживающей свой марионеточный режим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что в стране находится небольшая группа российских военных, которые прибыли в Боливарианскую Республику для обучения венесуэльских коллег.