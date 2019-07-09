Москва, 10 июля, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Введение в России электронных паспортов начнётся с 2022 года, сообщил вице-премьер Максим Акимов в интервью «Говорит Москва».

Ufms-gov.ru Паспорт гражданина России

По словам министра, процесс власти форсировать не собираются.

«Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желание людей, — сказал Акимов. — Поверят люди, увидят, что удобно — все придут сами».

Напомним, в октябре 2018 г. Акимов заявил, что электронные паспорта в России начнут вводить с 2021 г.