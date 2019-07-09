Севастополь, 9 июля, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Правительство Севастополя хочет расположить временный модуль инфекционной больницы на территории Балаклавы, депутаты против — там нет очистных сооружений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

По словам первого замдиректора департамента финансов Михаила Ноздрякова, на создание временного модуля, который хотят установить на время строительства основной инфекционной больницы в районе Херсонеса, предполагается выделить 60 млн рублей в текущем году, ещё 240 млн рублей в 2020 и 2021 годах.

Михаил Ноздряков, первый заместитель департамента финансов правительства Севастополя «Речь идёт о размещении на территории городской больницы №9 на улице Мира, 5. Больные разной категории, часть из них будет размещаться в больницах города, часть в больницах Крыма, часть в построенном модульном блоке».

Однако часть депутатов Заксобрания не поддержали эту идею.

«Мне иногда кажется, что люди, которые принимают такие решения, никогда не смотрели на карту. Сегодня в Балаклаве нет очистных сооружений. Как можно строить инфекционную больницу на территории, где их нет. На территории горбольницы №9 работают три поликлиники, в том числе детская и детская стоматология. К территории примыкает детский сад. В том же районе находится школа. Кроме того, подъездные пути на улице Мира перегружены», — заявила депутат Татьяна Лобач.

Она также отметила, что потребность модуля инфекционной больницы составляет три тысячи квадратных метров.

«Куда мы их там поставим?» — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, весной президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться, почему задерживается строительство учреждений здравоохранения в районе Херсонеса — нового онкодиспансера, «скорой помощи» и инфекционной больницы.

Позже член Совета Федерации Ольга Тимофеева сообщила, что строительство медучреждений под угрозой из-за того, что Росприроднадзор по непонятным причинам рекомендует переместить объект в другое место. Она также обратила внимание на то, что к отрицательному заключению Росприроднадзора причастны те люди, которые при Украине «нарезали» под дачи землю, предназначенную для нужд здравоохранения.

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