Володин: Путин дает Грузии шанс
Москва, 9 июля, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке позиции президента РФ Владимира Путина относительно введения дополнительных ограничительных мер в отношении Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
«Позицию президента поддерживаем. Президент говорит о необходимости урегулировать ситуацию», — отметил Володин.
«Путин дает им шанс, потому что мы такого шанса, представители народа России, не даем, а он им шанс дает образумиться», — подчеркнул спикер Госдумы.
Нижняя палата парламента свою позицию высказала, предложения подготовила.
«Позиция госдумы неизменна… Мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять», — указал он.
Володин полагает, что правительство должно предложения тщательно изучить.