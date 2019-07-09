Симферополь, 9 июля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Одну из главных достопримечательностей крымской столицы — симферопольский Дом кино, который долгие годы работает не по назначению, оставят в муниципальной собственности и отреставрируют. Об этом 9 июля на заседании правительства Крыма заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Борис Мавлютов Симферопольский «Дом кино»

«Мы договорились с министром культуры Крыма, с главой администрации Симферополя, что кинотеатр приведут в соответствующий вид. Никаких инвесторов туда не заводим, город продавать кинотеатр не будет, в связи с тем, что любому инвестору нужно расширение в парк и так далее. Будет муниципальное предприятие», — отметил Аксёнов.

Он также сообщил, что в сквере у кинотеатра не будут размещать парковку.

«А сам кинотеатр необходимо реставрировать и установить в нём современное оборудование. План работ и смету жду к 1 августа», — добавил Аксёнов.

Главный кинотеатр крымской столицы построили в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны он был разрушен в ходе бомбежки, но в послевоенные годы был быстро восстановлен. После развала СССР на территории «Дома кино» открыли бары и дискотеки, которые со временем вытеснил магазин по продаже семян. В последние годы перед воссоединением Крыма с Россией годы в здании устраивали вещевые и продуктовые ярмарки.

Как напоминает ИА REGNUM, в декабре 2013 года власти Симферополя передали «Дом кино» в аренду ООО «Симферополькино» с условием целевого использования здания — как кинотеатр, кинокафе и детский развлекательный центр, но вместо этого арендатор опять занялся торговлей. Спустя несколько лет контракт с ним был расторгнут через суд. В 2019 году глава администрации города Наталья Маленко заявила о планах обустроить в здании «Дома кино» молодёжный досуговый центр с кинозалом, а также различными секциями и кружками.