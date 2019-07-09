Москва, 9 июля, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Сократился спрос на авиабилеты из России в Грузию, заявил 9 июля генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Otpusk.ru Аэропорт Тбилиси. Грузия

По его словам, объём бронирования в данном направлении снизился на 29,5%.

У пассажиров после запрета авиасообщения с Грузией ещё есть возможность попасть в эту страну с помощью стыковочных рейсов в Минске, Ереване, Стамбуле и Баку, однако статистика показывает, что объем бронирования на авиабилеты падает, при этом средний чек стоимости перелёта начинает «ползти вверх».

«При комбинации рейсов стыковочных мы наблюдаем, что стоимость перелетов возросла примерно на 13%», — заявил Константинов.

До произошедшего конфликта между странами Грузия занимала первое место по спросу из международных направлений с вылетом из городов России. Только в первой половине 2019 пассажиропоток между двумя странами составлял примерно 650 тысяч человек. По словам Константинова, ожидалось, что к концу года он будет составлять 1,5 млн пассажиров. Спросом у туристов пользовались три крупных города Грузии: Тбилиси, Батуми и Кутаиси, причем в Батуми доля семейных поездок была выше.

Константинов также сообщил, что общий пассажиропоток в 2019 году растёт, и ожидается, что показатели побьют данные прошлого года. «Топовыми» направлениями в летний сезон по-прежнему остаются Краснодарский край, Крым, Турция, Кипр, Черногория, Испания и Италия. Ереван и Минск интересны пассажирам не только как «пункты назначения», но и в качестве транзитных пунктов.