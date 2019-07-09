Москва, 9 июля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Госдума приняла заявление о возможных дополнительных мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Заявление принято единогласно, 416 парламентариев его поддержали.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Проект постановления достаточно коротко говорит о том, как это могло бы быть осуществлено», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Он отметил, что именно экономические и финансовые меры являются наиболее действенными.

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации», — говорится в документе.

Калашников обратил внимание на то, что депутаты намеренно не упоминают в заявлении товарную продукцию, хотя изначально речь шла об ограничениях экспорта вина, минеральной воды, а также денежных переводов.