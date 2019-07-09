Нижний Новгород, 9 июля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» опубликовало итоги состояния и загрязнения объектов окружающей среды на территории шести регионов, входящих в зону деятельности учреждения, сообщается на сайте ведомства. Превышение ПДК по различным веществам отмечены в Ижевске, Саранске, и восточной промзоне Дзержинска, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Загрязнение воздуха

В 2018 году мониторинг загрязнённости атмосферного воздуха контролировался в 11 городах и населённых пунктах Нижегородской и Кировской областей, Мордовии, Удмуртии и Чувашии. По данным ведомства, повышенным уровнем загрязнения атмосферы характеризовался Саранск (Мордовия), при этом по сравнению с прошлым годом оценка уровня загрязнения атмосферы в городе не изменилась.

В группу городов с низким уровнем загрязнения воздуха по итогам мониторинга отнесены Арзамас, Дзержинск, восточная промзона Дзержинска, Кстово, Нижний Новгород, Киров, Кирово-Чепецк, Ижевск, Новочебоксарск и Чебоксары.

В 2018 году среднегодовые концентрации формальдегида выше ПДК (предельно допустимых концентраций) отмечены в Ижевске и Саранске, диоксида азота — в Саранске, аммиака — в восточной промзоне Дзержинска. Наиболее высокое значение СИ (наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК) для взвешенных веществ, формальдегида и фенола наблюдалось в Ижевске, для оксида углерода и аммиака — в восточной промзоне Дзержинска, для диоксида азота, сажи и сероводорода — в Нижнем Новгороде, для хлористого водорода и этилбензола — в Дзержинске, для бенз (а)пирена — в Кирове.

В зоне деятельности ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» находятся Кировская область, Мордовия, Нижегородская область, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия.