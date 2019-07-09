Анкара, 9 июля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны в провинции Хаккари, об этом 9 июля сообщает Anadolu Ajansi.

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Термин «нейтрализован» используется военными страны в отношении не только физически ликвидированного противника, но также задержанного или сдавшегося в плен добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана впервые заявила о себе в 1984 году. С тех пор повстанцы ведут борьбу с правительством страны за право создания собственной автономии в рамках государства.