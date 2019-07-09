Тольятти, Самарская область, 9 июля, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Роста российского авторынка в 2019 году не будет, так как ситуация на нём трудная, заявил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. Об этом сообщает агентство «Финмаркет».

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По информации топ-менеджера АвтоВАЗа, авторынок России за первые шесть месяцев 2019 года сократился на 2,4%. Он добавил, что руководство АвтоВАЗа пока не видит возможности роста рынка до конца 2019 года. При этом в автокомпании готовятся к различным сценариям развития на отечественном авторынке.

Кроме того, Каракатзанис сообщил, что несмотря на снижение российского авторынка в целом, компания смогла немного компенсировать эту ситуацию за счёт увеличения доли продаж до 21%.

«Ситуация нелёгкая. Мы обсудили эту ситуацию с командой топ-менеджеров и профсоюзами. И поскольку нам удалось компенсировать сокращение рынка за первое полугодие, я принял решение о выплате всем работникам АвтоВАЗа премии в 7 тыс. руб.», — сказал Каракатзанис.

Он добавил, что эти деньги будут выплачены работникам предприятия после летнего отпуска компании.

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