Москва, 9 июля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Вероятно, данный информационный повод планировался оппонентами «Грузинской мечты — Демократической Грузии» как ловушка для руководства этой страны. Такое мнение, комментируя выходку ведущего телеканала Грузии «Рустави 2» Георгия Габуния в адрес Владимира Путина, озвучил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций МихаилНейжмаков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

«Понятно, что грузинское руководство в том или ином виде дистанцировалось бы от заявлений Георгия Габуния (что в итоге и произошло). Сейчас в центре внимания высказывания и грузинских политиков, и простых пользователей соцсетей, осудивших, по крайней мере, форму скандального заявления данного журналиста. Но при каждом новом всплеске напряжённости в отношениях между государствами более умеренные силы обычно куда более уязвимы для критики со стороны внутриполитических оппонентов, чем более радикальные. Поэтому обвинения в адрес правящей партии Грузии в «мягкотелости» и готовности хотя бы на уровне риторики идти на уступки Москве, вполне возможно, уже скоро зазвучат интенсивнее — в том числе от тех же деятелей, которые совсем недавно сами же критиковали Георгия Габуния. В политике аргумент «все побежали, и я побежал», как правило, не работает. Так что представителям грузинского руководства вряд ли помогут ссылки на критические заявления в адрес журналиста «Рустави-2», сделанные другими, в том числе оппозиционными деятелями», — заявил Нейжмаков.

Эксперт также отметил, что эффективность данной информационной ловушки не так уж велика.

«Опыт показывает, что источником по-настоящему серьёзных рисков для любой действующей власти в Грузии давно являются внутри-, а не внешнеполитические поводы (вспомним хотя бы повестку парламентских выборов — 2012, закончившихся поражением «Единого национального движения»). Так что противники «Грузинской мечты — Демократической Грузии» пока скорее рассчитывают измотать ее постоянными атаками под любыми предлогами, чем «нокаутировать» с одного удара. К тому же информационный повод, созданный репликой Габуния, вряд ли останется в активной медиаповестке долго. Уже звучали предположения, что за заявлениями Георгия Габуния стоят западные спецслужбы, но пока аргументов для такой версии явно недостаточно. Вряд западные игроки рассчитывали, что заявления Габуния спровоцируют действительно эмоциональную реакцию Кремля. Конечно, в рамках информационных кампаний против Москвы теперь можно объяснять любые последующие более-менее жёсткие шаги России в отношении Грузии «личной местью» российского руководства. Но это просто очередное фоновое обвинение, погоды не делающее», — резюмировал Михаил Нейжмаков.

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Напомним, в авторской передаче на телеканале «Рустави 2», конечным бенефициаpом котоpого является Михаил Саакашвили, ведущий Георгий Габуния высказался в адрес президента России Владимира Путина, используя нецензурную брань. Высшие должностные лица Гpузии, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили, осудили это выступление, извинившись за выходку. МИД РФ категорически осудил «беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами».