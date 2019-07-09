Павлово, Нижегородская область, 9 июля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Нижегородской области проверит сведения о токсичной свалке, расположенной в городе Павлово, на которую горожане пожаловались Владимиру Путину. Проверке будут подлежать и сведения о бездействии властей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Сотрудник Следственного комитета

Проверка планируется по материалам СМИ, в которых была «размещена информация о бездействии властей по ликвидации токсичной свалки», что находится рядом с жилыми домами. Доследственную проверку проведут следователи Павловского отдела управления. Действиям должностных лиц дадут юридическую оценку. Вероятно, что те, кто допустил «загрязнение территории в районном центре», а также не предпринял «мер к ликвидации свалки с отходами», ждёт наказание.

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Напомним, в преддверии «прямой линии» Владимира Путина, прошедшей 20 июня 2019 года, жители Павлово обнародовали открытое обращение с просьбой решить многолетнюю проблему со свалкой химических отходов в городе Павлово. Горожане отмечали, что проблема существует с 2012 года. Свалка разместилась в черте города на бывшей нефтебазе.

Особо громко экологи говорили о проблеме осенью 2018 года, когда обнаружили сотни бочек с неизвестным веществом. Горожане писали, что ядовитые химотходы отравляют город и уже вынудили дачников из садоводческого товарищества «Ждановец» бросить свои дачи. Ситуацию павловцы назвали «локальным экологическим бедствием, прикрытым высоким забором равнодушия и некой заинтересованности…». Территория, где разместилась свалка, была сдана в аренду коммерческой структуре ещё несколько лет назад.

Помимо Владимира Путина, открытое письмо с просьбой о помощи было адресовано и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.