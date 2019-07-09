Владивосток, 9 июля, 2019, 04:33 — ИА Регнум. В ходе встречи советника президента РФ Антона Кобякова с послом Индии в России Венкатешем Вармой стороны обсудили готовность к визиту премьер-министра Индии на Восточный экономический форум, который пройдёт в сентябре 2019 года во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Нарендра Моди

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На встрече было отмечено, что российско-индийское стратегическое сотрудничество является уникальным примером доверительных отношений двух держав.

«На ВЭФ-2019 Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя, а Индия станет страной — гостем форума. Участие премьер-министра позволит вывести уровень торгово-инвестиционного взаимодействия между нашими странами в Дальневосточном регионе на новый уровень. Широкое и представительное участие Индии в работе форума будет способствовать более тесному сотрудничеству наших стран не только в экономической, но и гуманитарной сфере», — заявил Антон Кобяков.

На площадках форума предполагается проведение переговоров между предпринимателями двух стран, заинтересованных в укреплении партнёрских и деловых отношений. Кроме того, на форуме будет представлен национальный стенд Индии, раскрывающий экономический, промышленный, туристический и культурный потенциал страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, за участие в юбилейном, пятом по счету, Восточном экономическом форуме придётся всерьёз раскошелиться. Стандартный пакет участника предлагается организаторами за 161 тыс. рублей, пакет «Премиум» — за 214 тыс. Выставочные стенды регионов России обойдутся в суммы порядка 35−45 млн руб.