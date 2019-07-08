Донецк, 8 июля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Четыре населённых пункта Донецкой Народной Республики вечером 8 июля подверглись минометному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Как уточняется, в период с 18:10 до 19:10 были зафиксированы обстрелы Донецка, Горловки, Ясиноватой и Саханки. По информации представительства, в общей сложности было применено 49 мин калибром 82 и 120 миллиметров.

Кроме этого, как сообщается, из гранатомётов и стрелкового оружия был обстрелен посёлок Старомихайловка на окраине Донецка.

Информация о последствиях обстрелов в настоящее время уточняется.