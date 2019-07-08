Москва, 9 июля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Госдума намерена на пленарном заседании 9 июля обсудить проект обращения к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву о мерах в связи с событиями в Грузии, сообщает ИА REGNUM.

Грузинское вино

Парламентарии считают недопустимыми оскорбления в адрес России, угрозы в адрес граждан РФ, оскорбления главы государства. В этой связи предлагается попросить правительство прекратить поставки в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также приостановить денежные переводы с территории России.

На сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза и за 2018 год составили 641 млн долларов.

Всего же, в случае поддержки правительством предлагаемых Госдумой мер, а также с учетом доходов от пребывания в стране российских туристов, Грузия может недополучить 10% ВВП.

Накануне вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией.

В июне в Грузии прошли акции протеста у парламента в Тбилиси после того, как российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия (МАП).