Рим, 8 июля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Новые меры по ограничению нелегальной миграции в Италию в той или иной степени поддерживает 59% граждан страны, передает Termometro Politico в понедельник, 8 июля, со ссылкой на данные опроса Ipsos.

34% граждан поддерживают действия правительства полностью, 25% выбрали вариант «скорее поддерживаю».

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В 2019 году министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил о намерении вслед за морской границей страны заняться и охраной границы сухопутной (со Словенией) для пресечения потока нелегальных мигрантов.