Ростов-на-Дону, 8 июля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Грузия выполняет роль ретранслятора политики, которая проводится со стороны Соединённых Штатов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

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«Правительство Грузии очевидно продолжает намеченный курс США (я не имею в виду народ Грузии). Политики — это определенная группа людей, которая вряд ли будет оглядываться на мнение народа. Вся происходящая вакханалия бьёт по экономической сфере Грузии. Небывалый ранее туристический поток схлынул, аренда жилья для туристов просела, мини-отели практически пустые. Да и для правительства Грузии происходящие события ни к чему. Лари поднялся к доллару, что означает подорожание товаров, а Грузия не производящая страна», — указал народный избранник.

Собеседник ИА REGNUM связал происходящие события с большой геополитикой. По его мнению, США хотят разместить военные базы в Грузии, для чего необходимо разжечь антироссийские настроения.

«Извинения приносить надо, и их принесут. Но, если антироссийские настроения будут затухать, их подожгут снова», — указал депутат.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 7 июля тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина и его семьи. Москва считает это неприемлемым и решительно осуждает произошедшее.

Высшие должностные лица Грузии уже осудили выступление журналиста.